Токеноміка Lynk Coin (LYNK) Дізнайтеся ключову інформацію про Lynk Coin (LYNK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lynk Coin (LYNK) $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Офіційний вебсайт: https://holdlynk.xyz Купити LYNK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lynk Coin (LYNK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lynk Coin (LYNK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 926,24K $ 926,24K $ 926,24K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 233,46M $ 233,46M $ 233,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,97M $ 3,97M $ 3,97M Історичний максимум: $ 0,069168 $ 0,069168 $ 0,069168 Історичний мінімум: $ 0,00343536 $ 0,00343536 $ 0,00343536 Поточна ціна: $ 0,00395426 $ 0,00395426 $ 0,00395426 Дізнайтеся більше про ціну Lynk Coin (LYNK)

Токеноміка Lynk Coin (LYNK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lynk Coin (LYNK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LYNK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LYNK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LYNK, досліджуйте ціну токена LYNK в реальному часі!

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