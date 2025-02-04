Сьогоднішня ціна Lynk Coin (LYNK)

Поточна ціна Lynk Coin (LYNK) сьогодні становить 0.03095334 USD з ринковою капіталізацією $ 7.23M USD. Ціна LYNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lynk Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81M USD

- зміна ціни Lynk Coin протягом дня — +70.86%

- циркуляційна пропозиція – 233.56M USD

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