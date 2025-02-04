Ціна Lynk Coin (LYNK)
Поточна ціна Lynk Coin (LYNK) сьогодні становить 0.03095334 USD з ринковою капіталізацією $ 7.23M USD. Ціна LYNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lynk Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81M USD
- зміна ціни Lynk Coin протягом дня — +70.86%
- циркуляційна пропозиція – 233.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lynk Coin до USD становила $ +0.01283663.
За останні 30 днів зміна ціни Lynk Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lynk Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lynk Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01283663
|+70.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lynk Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.77%
+70.86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The torch was passed to us by @lynk0x. First by the anonymous developer who gifted him 76.64% of the supply which he then locked away until 2026. Then finally to us, the community. This will stand as a wild social experiment to show what happens when a group of strangers get together to make something happen meanwhile bringing hundreds and even thousands of people new to crypto into the space. This is just the start.
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