Сьогоднішня ціна Lynex

Поточна ціна Lynex (LYNX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LYNX до USD становить $ 0 за LYNX.

Lynex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 146, з циркуляційною пропозицією у 110,79M LYNX. Протягом останніх 24 годин LYNX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,484584, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LYNX змінився на -1,34% за останню годину та на -1,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,55.

Ринкова інформація щодо Lynex (LYNX)

Ринкова капіталізація $ 53,15K$ 53,15K $ 53,15K Обсяг (за 24 год) $ 15,55$ 15,55 $ 15,55 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 219,54K$ 219,54K $ 219,54K Циркуляційне постачання 110,79M 110,79M 110,79M Загальна пропозиція 457 646 113,3634021 457 646 113,3634021 457 646 113,3634021

Поточна ринкова капіталізація Lynex — $ 53,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,55. Циркуляційна пропозиція LYNX — 110,79M, зі загальною пропозицією 457646113.3634021. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 219,54K.