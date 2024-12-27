Ціна Lyncoin (LCN)
Поточна ціна Lyncoin (LCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.77K USD. Ціна LCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lyncoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.39K USD
- зміна ціни Lyncoin протягом дня — -5.42%
- циркуляційна пропозиція – 21.25B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lyncoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lyncoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lyncoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lyncoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.42%
|30 днів
|$ 0
|+34.44%
|60 днів
|$ 0
|+6.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lyncoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-5.42%
+4.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lyncoin is an open-source P2P currency and a payment network based on blockchain.
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