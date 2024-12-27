Сьогоднішня ціна Lyncoin (LCN)

Поточна ціна Lyncoin (LCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.77K USD. Ціна LCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lyncoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.39K USD

- зміна ціни Lyncoin протягом дня — -5.42%

- циркуляційна пропозиція – 21.25B USD

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