Сьогоднішня ціна Lympo (LYM)

Поточна ціна Lympo (LYM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 431.00K USD. Ціна LYM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lympo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.16K USD

- зміна ціни Lympo протягом дня — -4.33%

- циркуляційна пропозиція – 843.50M USD

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