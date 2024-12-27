Ціна Lympo (LYM)
Поточна ціна Lympo (LYM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 431.00K USD. Ціна LYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lympo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.16K USD
- зміна ціни Lympo протягом дня — -4.33%
- циркуляційна пропозиція – 843.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lympo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lympo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lympo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lympo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.33%
|30 днів
|$ 0
|-21.95%
|60 днів
|$ 0
|-25.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lympo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-4.33%
-24.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.
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