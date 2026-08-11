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Поточна ціна Lympid сьогодні становить 0.00295364 USD. Ринкова капіталізація LYP становить 113,218 USD. Відстежуйте оновлення цін LYP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lympid сьогодні становить 0.00295364 USD. Ринкова капіталізація LYP становить 113,218 USD. Відстежуйте оновлення цін LYP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Lympid (LYP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LYP до USD:

$0.00295603
$0.00295603$0.00295603
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lympid (LYP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:21:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lympid

Поточна ціна Lympid (LYP) сьогодні становить $ 0.00295364, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LYP до USD становить $ 0.00295364 за LYP.

Lympid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 113,218, з циркуляційною пропозицією у 38.33M LYP. Протягом останніх 24 годин LYP торгувався між $ 0.00293092 (мінімум) та $ 0.00296212 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.281181, тоді як історичний мінімум — $ 0.00290878.

У короткостроковій динаміці LYP змінився на +0.03% за останню годину та на -1.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 908.90.

Ринкова інформація щодо Lympid (LYP)

$ 113.22K
$ 113.22K$ 113.22K

$ 908.90
$ 908.90$ 908.90

$ 294.82K
$ 294.82K$ 294.82K

38.33M
38.33M 38.33M

99,816,011.20345932
99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

Поточна ринкова капіталізація Lympid — $ 113.22K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 908.90. Циркуляційна пропозиція LYP — 38.33M, зі загальною пропозицією 99816011.20345932. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 294.82K.

Історія ціни Lympid у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00293092
$ 0.00293092$ 0.00293092
Мін. за 24 год
$ 0.00296212
$ 0.00296212$ 0.00296212
Макс. за 24 год

$ 0.00293092
$ 0.00293092$ 0.00293092

$ 0.00296212
$ 0.00296212$ 0.00296212

$ 0.281181
$ 0.281181$ 0.281181

$ 0.00290878
$ 0.00290878$ 0.00290878

+0.03%

-0.05%

-1.58%

-1.58%

Історія ціни Lympid (LYP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lympid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lympid до USD становила $ -0.0002678854.
За останні 60 днів зміна ціни Lympid до USD становила $ -0.0007727608.
За останні 90 днів зміна ціни Lympid до USD становила $ +0.0000000034334242493.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.05%
30 днів$ -0.0002678854-9.06%
60 днів$ -0.0007727608-26.16%
90 днів$ +0.0000000034334242493+0.00%

Прогноз ціни Lympid

Прогноз ціни Lympid (LYP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LYP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Lympid (LYP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lympid потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lympid у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LYP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lympid.

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Ресурс Lympid (LYP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemChainGPT LaunchpadPolygon Ecosystem

Про Lympid

Яка зараз ціна Lympid?

Поточна оцінка становить ₴0.1301894475741999104000, що вказує на зміну ціни у розмірі -0.05% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на LYP?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Lympid?

З ринковою капіталізацією ₴4990380.97921742848000 Lympid займає #5588 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

LYP зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є LYP сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.1291880038475149312000 та ₴0.1305632258665541632000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Lympid?

До таких факторів належать обігове надходження (38332011.97345932 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad та загальна популярність мережі --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:21:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lympid (LYP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ZKcandy

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$2.7814$2.7814

+54.42%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4286
$1.4286$1.4286

+24.17%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00706
$0.00706$0.00706

+17.86%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.44895
$0.44895$0.44895

+17.56%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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