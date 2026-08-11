Сьогоднішня ціна Lympid

Поточна ціна Lympid (LYP) сьогодні становить $ 0.00295364, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LYP до USD становить $ 0.00295364 за LYP.

Lympid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 113,218, з циркуляційною пропозицією у 38.33M LYP. Протягом останніх 24 годин LYP торгувався між $ 0.00293092 (мінімум) та $ 0.00296212 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.281181, тоді як історичний мінімум — $ 0.00290878.

У короткостроковій динаміці LYP змінився на +0.03% за останню годину та на -1.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 908.90.

Ринкова інформація щодо Lympid (LYP)

Ринкова капіталізація $ 113.22K$ 113.22K $ 113.22K Обсяг (за 24 год) $ 908.90$ 908.90 $ 908.90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 294.82K$ 294.82K $ 294.82K Циркуляційне постачання 38.33M 38.33M 38.33M Загальна пропозиція 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

Поточна ринкова капіталізація Lympid — $ 113.22K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 908.90. Циркуляційна пропозиція LYP — 38.33M, зі загальною пропозицією 99816011.20345932. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 294.82K.