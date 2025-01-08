Сьогоднішня ціна Lyfe Gold (LGOLD)

Поточна ціна Lyfe Gold (LGOLD) сьогодні становить 63.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lyfe Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 435.54 USD

- зміна ціни Lyfe Gold протягом дня — -1.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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