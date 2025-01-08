Сьогоднішня ціна Lyfe (LYFE)

Поточна ціна Lyfe (LYFE) сьогодні становить 2.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lyfe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.40 USD

- зміна ціни Lyfe протягом дня — +3.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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