Ціна Lyfe (LYFE)
Поточна ціна Lyfe (LYFE) сьогодні становить 2.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lyfe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.40 USD
- зміна ціни Lyfe протягом дня — +3.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LYFE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LYFE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lyfe до USD становила $ +0.099589.
За останні 30 днів зміна ціни Lyfe до USD становила $ -0.0930735660.
За останні 60 днів зміна ціни Lyfe до USD становила $ +0.0971662820.
За останні 90 днів зміна ціни Lyfe до USD становила $ +0.0727632684511705.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.099589
|+3.72%
|30 днів
|$ -0.0930735660
|-3.34%
|60 днів
|$ +0.0971662820
|+3.50%
|90 днів
|$ +0.0727632684511705
|+2.69%
Останній аналіз цін Lyfe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+3.72%
+3.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LYFE до AUD
A$4.448
|1 LYFE до GBP
￡2.224
|1 LYFE до EUR
€2.6688
|1 LYFE до USD
$2.78
|1 LYFE до MYR
RM12.4822
|1 LYFE до TRY
₺98.2174
|1 LYFE до JPY
¥439.7126
|1 LYFE до RUB
₽298.155
|1 LYFE до INR
₹238.5796
|1 LYFE до IDR
Rp44,838.7034
|1 LYFE до PHP
₱162.2408
|1 LYFE до EGP
￡E.140.7792
|1 LYFE до BRL
R$16.958
|1 LYFE до CAD
C$3.9754
|1 LYFE до BDT
৳338.604
|1 LYFE до NGN
₦4,296.7402
|1 LYFE до UAH
₴118.2612
|1 LYFE до VES
Bs147.34
|1 LYFE до PKR
Rs779.1228
|1 LYFE до KZT
₸1,477.9314
|1 LYFE до THB
฿96.2158
|1 LYFE до TWD
NT$91.3786
|1 LYFE до CHF
Fr2.502
|1 LYFE до HKD
HK$21.6006
|1 LYFE до MAD
.د.م27.9668