Ціна Lydia Finance (LYD)
Поточна ціна Lydia Finance (LYD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lydia Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 575.99 USD
- зміна ціни Lydia Finance протягом дня — -6.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lydia Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lydia Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lydia Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lydia Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.97%
|30 днів
|$ 0
|-24.58%
|60 днів
|$ 0
|-5.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lydia Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-6.97%
+3.73%
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