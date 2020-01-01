Токеноміка Lux Token (LUX) Дізнайтеся ключову інформацію про Lux Token (LUX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lux Token (LUX) Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Офіційний вебсайт: https://lux.gg Whitepaper: https://lux.gg/whitepaper Купити LUX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lux Token (LUX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lux Token (LUX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Загальна пропозиція: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M Циркуляційна пропозиція: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Історичний максимум: $ 0,02961746 $ 0,02961746 $ 0,02961746 Історичний мінімум: $ 0,00117546 $ 0,00117546 $ 0,00117546 Поточна ціна: $ 0,00204992 $ 0,00204992 $ 0,00204992 Дізнайтеся більше про ціну Lux Token (LUX)

Токеноміка Lux Token (LUX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lux Token (LUX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUX, досліджуйте ціну токена LUX в реальному часі!

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