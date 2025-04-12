Ціна Lux Token (LUX)
Поточна ціна Lux Token (LUX) сьогодні становить 0.00264207 USD з ринковою капіталізацією $ 2.63M USD. Ціна LUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lux Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lux Token протягом дня — +45.92%
- циркуляційна пропозиція – 994.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lux Token до USD становила $ +0.00083147.
За останні 30 днів зміна ціни Lux Token до USD становила $ +0.0029414508.
За останні 60 днів зміна ціни Lux Token до USD становила $ -0.0017100541.
За останні 90 днів зміна ціни Lux Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00083147
|+45.92%
|30 днів
|$ +0.0029414508
|+111.33%
|60 днів
|$ -0.0017100541
|-64.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lux Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.46%
+45.92%
+40.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
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