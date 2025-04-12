Сьогоднішня ціна Lux Token (LUX)

Поточна ціна Lux Token (LUX) сьогодні становить 0.00264207 USD з ринковою капіталізацією $ 2.63M USD. Ціна LUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lux Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lux Token протягом дня — +45.92%

- циркуляційна пропозиція – 994.97M USD

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