Що таке LUX BIO EXCHANGE COIN ( LBXC)

LBXC Coin is a dream-realizing project that aims supporting the society to be where everyone stays away from sufferings from illness thus sustain healthy lives from efforts of professionals in stem cell, health care, and beauty care.LBXC Coin is projected to be evolved to a one-stop health care system driven by stem cell technologies, and we are attempting to build an ecology merging with a block chain system. There are a number of companies developing services with stem cell technologies, yet it is not intuitively easy to clearly see the details of each nor how they fit each client. In LBXC, we are aiming to build a cooperative ecology with divergence of companies, so each client could be suggested with services fit right just for them.

