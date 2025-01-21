Ціна LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC)
Поточна ціна LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUX BIO EXCHANGE COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.18 USD
- зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LBXC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LBXC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.13%
|30 днів
|$ 0
|+0.12%
|60 днів
|$ 0
|-7.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LUX BIO EXCHANGE COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.13%
+0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LBXC Coin is a dream-realizing project that aims supporting the society to be where everyone stays away from sufferings from illness thus sustain healthy lives from efforts of professionals in stem cell, health care, and beauty care.LBXC Coin is projected to be evolved to a one-stop health care system driven by stem cell technologies, and we are attempting to build an ecology merging with a block chain system. There are a number of companies developing services with stem cell technologies, yet it is not intuitively easy to clearly see the details of each nor how they fit each client. In LBXC, we are aiming to build a cooperative ecology with divergence of companies, so each client could be suggested with services fit right just for them.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LBXC до AUD
A$--
|1 LBXC до GBP
￡--
|1 LBXC до EUR
€--
|1 LBXC до USD
$--
|1 LBXC до MYR
RM--
|1 LBXC до TRY
₺--
|1 LBXC до JPY
¥--
|1 LBXC до RUB
₽--
|1 LBXC до INR
₹--
|1 LBXC до IDR
Rp--
|1 LBXC до PHP
₱--
|1 LBXC до EGP
￡E.--
|1 LBXC до BRL
R$--
|1 LBXC до CAD
C$--
|1 LBXC до BDT
৳--
|1 LBXC до NGN
₦--
|1 LBXC до UAH
₴--
|1 LBXC до VES
Bs--
|1 LBXC до PKR
Rs--
|1 LBXC до KZT
₸--
|1 LBXC до THB
฿--
|1 LBXC до TWD
NT$--
|1 LBXC до CHF
Fr--
|1 LBXC до HKD
HK$--
|1 LBXC до MAD
.د.م--