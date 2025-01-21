Сьогоднішня ціна LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC)

Поточна ціна LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUX BIO EXCHANGE COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.18 USD

- зміна ціни LUX BIO EXCHANGE COIN протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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