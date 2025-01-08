Сьогоднішня ціна LUV (LUV)

Поточна ціна LUV (LUV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.45K USD. Ціна LUV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD

- зміна ціни LUV протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 927.84M USD

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