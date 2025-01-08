Ціна LUV (LUV)
Поточна ціна LUV (LUV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.45K USD. Ціна LUV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни LUV протягом дня — -1.62%
- циркуляційна пропозиція – 927.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LUV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LUV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.62%
|30 днів
|$ 0
|-14.07%
|60 днів
|$ 0
|-35.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LUV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-1.62%
+9.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.
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