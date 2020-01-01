Токеноміка LushAI (LUSH) Дізнайтеся ключову інформацію про LushAI (LUSH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LushAI (LUSH) Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Офіційний вебсайт: https://lushai.net/ Whitepaper: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Купити LUSH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LushAI (LUSH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LushAI (LUSH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Загальна пропозиція: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Циркуляційна пропозиція: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (повністю розведена вартість): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M Історичний максимум: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00060794 $ 0.00060794 $ 0.00060794 Дізнайтеся більше про ціну LushAI (LUSH)

Токеноміка LushAI (LUSH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LushAI (LUSH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUSH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUSH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUSH, досліджуйте ціну токена LUSH в реальному часі!

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