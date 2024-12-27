Сьогоднішня ціна LushAI (LUSH)

Поточна ціна LushAI (LUSH) сьогодні становить 0.00245753 USD з ринковою капіталізацією $ 14.86M USD. Ціна LUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LushAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.97K USD

- зміна ціни LushAI протягом дня — +12.00%

- циркуляційна пропозиція – 6.04B USD

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