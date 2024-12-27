Ціна LushAI (LUSH)
Поточна ціна LushAI (LUSH) сьогодні становить 0.00245753 USD з ринковою капіталізацією $ 14.86M USD. Ціна LUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LushAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.97K USD
- зміна ціни LushAI протягом дня — +12.00%
- циркуляційна пропозиція – 6.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LushAI до USD становила $ +0.00026327.
За останні 30 днів зміна ціни LushAI до USD становила $ +0.0034507837.
За останні 60 днів зміна ціни LushAI до USD становила $ +0.0022409439.
За останні 90 днів зміна ціни LushAI до USD становила $ +0.0014735874928837504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026327
|+12.00%
|30 днів
|$ +0.0034507837
|+140.42%
|60 днів
|$ +0.0022409439
|+91.19%
|90 днів
|$ +0.0014735874928837504
|+149.76%
Останній аналіз цін LushAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+12.00%
+66.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
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