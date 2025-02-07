Ціна LUSD yVault (YVLUSD)
Поточна ціна LUSD yVault (YVLUSD) сьогодні становить 1.18 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUSD yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни LUSD yVault протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUSD yVault до USD становила $ -0.001429633520523.
За останні 30 днів зміна ціни LUSD yVault до USD становила $ +0.0083395320.
За останні 60 днів зміна ціни LUSD yVault до USD становила $ +0.0240521760.
За останні 90 днів зміна ціни LUSD yVault до USD становила $ +0.0297796066473362.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001429633520523
|-0.12%
|30 днів
|$ +0.0083395320
|+0.71%
|60 днів
|$ +0.0240521760
|+2.04%
|90 днів
|$ +0.0297796066473362
|+2.59%
Останній аналіз цін LUSD yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.12%
+0.09%
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