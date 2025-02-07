Сьогоднішня ціна LUSD yVault (YVLUSD)

Поточна ціна LUSD yVault (YVLUSD) сьогодні становить 1.18 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUSD yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни LUSD yVault протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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