Токеноміка Lunyr (LUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Lunyr (LUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lunyr (LUN) Lunyr (pronounced Lunar), however, is one of the most unique implementations of blockchain yet, aiming to be a decentralized, and peer-to-peer knowledge database, aka the “Blockchain-based Wikipedia”. It strives to be the most innovative and comprehensive source of knowledge in domains like crypto projects, technology, finance, law, investment, and more, on the web. The cofounders of Lunyr are Arnold Pham, Andrew Tran, and Christopher Smith. The Lunyr ICO ended on 26th April 2017, with around USD 0.3 million in capital being generated. The open beta was then launched on 30th January 2018. It is based on the Ethereum network. The reward system which enables writers to earn rewards for authoring articles was also launched at the same time, allowing writers to earn LUN coins in exchange for quality pieces. Initially, Lunyr will mostly focus on the world of cryptocurrencies and related domains, with emphasis on up and coming projects. After an active and dedicated community of readers and writers is developed, Lunyr will branch into other areas such as science and technology, investment, finance, etc. Lunyr is unique in its vision, and usage of the blockchain technology in order to provide a comprehensive, decentralised, crowdsource, and peer-reviewed vault of knowledge, open and free to everyone. Lunyr aims to not only be a knowledge encyclopedia for the web, but also intends to enhance the blockchain technology by giving DApps (Decentralised Applications) the ability to tap into the knowledge base and access real-time data. This innovative feature can be used in applications ranging from Virtual Reality to Artificial Intelligence. The decentralised and peer-to-peer nature of Lunyr allows all content on the knowledge-base to be free from manipulation, and censorship. Since all submissions are peer-reviewed by the community, the chances of incorrect or dubious data making its way onto the encyclopedia are very low. Офіційний вебсайт: https://lunyr.com/ Whitepaper: https://github.com/Lunyr/Lunyr/blob/master/Lunyr_White_Paper_ENG.pdf Купити LUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lunyr (LUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lunyr (LUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,16K $ 21,16K $ 21,16K Загальна пропозиція: $ 2,70M $ 2,70M $ 2,70M Циркуляційна пропозиція: $ 2,70M $ 2,70M $ 2,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,16K $ 21,16K $ 21,16K Історичний максимум: $ 60,98 $ 60,98 $ 60,98 Історичний мінімум: $ 0,00061823 $ 0,00061823 $ 0,00061823 Поточна ціна: $ 0,0078287 $ 0,0078287 $ 0,0078287 Дізнайтеся більше про ціну Lunyr (LUN)

Токеноміка Lunyr (LUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lunyr (LUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUN, досліджуйте ціну токена LUN в реальному часі!

Прогноз ціни LUN Хочете знати, куди рухається LUN? Наша сторінка прогнозу ціни LUN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LUN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!