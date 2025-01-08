Сьогоднішня ціна Lunyr (LUN)

Поточна ціна Lunyr (LUN) сьогодні становить 0.01395267 USD з ринковою капіталізацією $ 37.72K USD. Ціна LUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lunyr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD

- зміна ціни Lunyr протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.70M USD

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