Інформація щодо ціни Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00372154$ 0,00372154 $ 0,00372154 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -14,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,54%

Актуальна ціна Luntra Infrastructure ($LUNTRA) становить --. За останні 24 години $LUNTRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $LUNTRA становить $ 0,00372154, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $LUNTRA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -14,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Ринкова капіталізація $ 14,02K$ 14,02K $ 14,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,10K$ 17,10K $ 17,10K Циркуляційне постачання 820,00M 820,00M 820,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Luntra Infrastructure — $ 14,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $LUNTRA — 820,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,10K.