Актуальна ціна Luntra Infrastructure сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $LUNTRA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $LUNTRA на MEXC вже зараз.

Ціна Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $LUNTRA до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00372154
$ 0,00372154$ 0,00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14,54%

-14,54%

Актуальна ціна Luntra Infrastructure ($LUNTRA) становить --. За останні 24 години $LUNTRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $LUNTRA становить $ 0,00372154, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $LUNTRA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -14,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

$ 14,02K
$ 14,02K$ 14,02K

--
----

$ 17,10K
$ 17,10K$ 17,10K

820,00M
820,00M 820,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Luntra Infrastructure — $ 14,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $LUNTRA — 820,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,10K.

Історія ціни Luntra Infrastructure ($LUNTRA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luntra Infrastructure до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luntra Infrastructure до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Luntra Infrastructure до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Luntra Infrastructure до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-20,02%
60 днів$ 0-31,21%
90 днів$ 0--

Що таке Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Luntra Infrastructure (USD)

Скільки коштуватиме Luntra Infrastructure ($LUNTRA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Luntra Infrastructure ($LUNTRA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Luntra Infrastructure.

Перегляньте прогноз ціни Luntra Infrastructure вже зараз!

$LUNTRA до місцевих валют

Токеноміка Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Розуміння токеноміки Luntra Infrastructure ($LUNTRA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $LUNTRA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Скільки сьогодні коштує Luntra Infrastructure ($LUNTRA)?
Актуальна ціна $LUNTRA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна $LUNTRA до USD?
Поточна ціна $LUNTRA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Luntra Infrastructure?
Ринкова капіталізація $LUNTRA — $ 14,02K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція $LUNTRA?
Циркуляційна пропозиція $LUNTRA — 820,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) $LUNTRA?
$LUNTRA досяг історичної максимальної ціни у 0,00372154 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) $LUNTRA?
Історична мінімальна ціна $LUNTRA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі $LUNTRA?
Актуальний обсяг торгівлі $LUNTRA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна $LUNTRA цього року?
$LUNTRA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни $LUNTRA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

