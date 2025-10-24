Актуальна ціна Lunos сьогодні становить 0,00177774 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UNO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UNO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lunos сьогодні становить 0,00177774 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UNO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UNO на MEXC вже зараз.

Докладніше про UNO

Інформація про ціну UNO

Офіційний вебсайт UNO

Токеноміка UNO

Прогноз ціни UNO

Логотип Lunos

Ціна Lunos (UNO)

Актуальна ціна 1 UNO до USD:

$0,0017783
$0,0017783
+8,70%1D
USD
Графік ціни Lunos (UNO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lunos (UNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00160111
$ 0,00160111
Мін. за 24 год
$ 0,00187398
$ 0,00187398
Макс. за 24 год

$ 0,00160111
$ 0,00160111

$ 0,00187398
$ 0,00187398

$ 1,24
$ 1,24

$ 0,00150623
$ 0,00150623

-0,79%

+8,37%

-4,35%

-4,35%

Актуальна ціна Lunos (UNO) становить $0,00177774. За останні 24 години UNO торгувався між мінімумом у $ 0,00160111 і максимумом у $ 0,00187398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNO становить $ 1,24, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00150623.

Що стосується короткострокових результатів, то UNO змінився на -0,79% за останню годину, +8,37% за 24 години та на -4,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lunos (UNO)

$ 410,60K
$ 410,60K

--
--

$ 564,56K
$ 564,56K

230,89M
230,89M

317 470 452,8070446
317 470 452,8070446

Поточна ринкова капіталізація Lunos — $ 410,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNO — 230,89M, зі загальною пропозицією 317470452.8070446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 564,56K.

Історія ціни Lunos (UNO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lunos до USD становила $ +0,00013727.
За останні 30 днів зміна ціни Lunos до USD становила $ -0,0005835129.
За останні 60 днів зміна ціни Lunos до USD становила $ -0,0006588434.
За останні 90 днів зміна ціни Lunos до USD становила $ -0,001449442153686552.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00013727+8,37%
30 днів$ -0,0005835129-32,82%
60 днів$ -0,0006588434-37,06%
90 днів$ -0,001449442153686552-44,91%

Що таке Lunos (UNO)

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Lunos (UNO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Lunos (USD)

Скільки коштуватиме Lunos (UNO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lunos (UNO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lunos.

Перегляньте прогноз ціни Lunos вже зараз!

UNO до місцевих валют

Токеноміка Lunos (UNO)

Розуміння токеноміки Lunos (UNO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UNO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lunos (UNO)

Скільки сьогодні коштує Lunos (UNO)?
Актуальна ціна UNO у USD становить 0,00177774 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UNO до USD?
Поточна ціна UNO до USD — $ 0,00177774. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lunos?
Ринкова капіталізація UNO — $ 410,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UNO?
Циркуляційна пропозиція UNO — 230,89M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UNO?
UNO досяг історичної максимальної ціни у 1,24 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UNO?
Історична мінімальна ціна UNO становила 0,00150623 USD.
Який обсяг торгівлі UNO?
Актуальний обсяг торгівлі UNO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UNO цього року?
UNO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UNO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:35:08 (UTC+8)

