Інформація щодо ціни Lunos (UNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00160111 $ 0,00160111 $ 0,00160111 Мін. за 24 год $ 0,00187398 $ 0,00187398 $ 0,00187398 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00160111$ 0,00160111 $ 0,00160111 Макс. за 24 год $ 0,00187398$ 0,00187398 $ 0,00187398 Рекордний максимум $ 1,24$ 1,24 $ 1,24 Найнижча ціна $ 0,00150623$ 0,00150623 $ 0,00150623 Зміна ціни (за 1 год) -0,79% Зміна ціни (1 дн.) +8,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,35%

Актуальна ціна Lunos (UNO) становить $0,00177774. За останні 24 години UNO торгувався між мінімумом у $ 0,00160111 і максимумом у $ 0,00187398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNO становить $ 1,24, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00150623.

Що стосується короткострокових результатів, то UNO змінився на -0,79% за останню годину, +8,37% за 24 години та на -4,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lunos (UNO)

Ринкова капіталізація $ 410,60K$ 410,60K $ 410,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 564,56K$ 564,56K $ 564,56K Циркуляційне постачання 230,89M 230,89M 230,89M Загальна пропозиція 317 470 452,8070446 317 470 452,8070446 317 470 452,8070446

Поточна ринкова капіталізація Lunos — $ 410,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNO — 230,89M, зі загальною пропозицією 317470452.8070446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 564,56K.