Сьогоднішня ціна Luneko (LUNE)

Поточна ціна Luneko (LUNE) сьогодні становить 0.00291768 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Luneko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.19 USD

- зміна ціни Luneko протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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