Ціна Luneko (LUNE)
Поточна ціна Luneko (LUNE) сьогодні становить 0.00291768 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Luneko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.19 USD
- зміна ціни Luneko протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luneko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luneko до USD становила $ -0.0006199970.
За останні 60 днів зміна ціни Luneko до USD становила $ -0.0011457490.
За останні 90 днів зміна ціни Luneko до USD становила $ +0.0010680897051709678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0006199970
|-21.24%
|60 днів
|$ -0.0011457490
|-39.26%
|90 днів
|$ +0.0010680897051709678
|+57.75%
Останній аналіз цін Luneko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.19%
-3.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luneko is a fixed-supply ERC-20 token based on a fictional race of extraterrestrial cats.
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