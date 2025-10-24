Інформація щодо ціни Lunctron (LTRN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,62% Зміна ціни (1 дн.) +1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,10%

Актуальна ціна Lunctron (LTRN) становить --. За останні 24 години LTRN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LTRN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LTRN змінився на -0,62% за останню годину, +1,13% за 24 години та на +13,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lunctron (LTRN)

Ринкова капіталізація $ 19,77K$ 19,77K $ 19,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,64K$ 41,64K $ 41,64K Циркуляційне постачання 32,10B 32,10B 32,10B Загальна пропозиція 67 620 828 269,0 67 620 828 269,0 67 620 828 269,0

Поточна ринкова капіталізація Lunctron — $ 19,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LTRN — 32,10B, зі загальною пропозицією 67620828269.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,64K.