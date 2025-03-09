Ціна LunchDAO (LUNCH)
Поточна ціна LunchDAO (LUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LunchDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.65 USD
- зміна ціни LunchDAO протягом дня — -5.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LunchDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LunchDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LunchDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LunchDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.97%
|30 днів
|$ 0
|-44.89%
|60 днів
|$ 0
|-51.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LunchDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-5.97%
+11.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LunchDAO is an autonomous organization that bids for ""Buffett's Lunch"" and promotes Warren Buffett and the traditional financial forces behind him to enter the crypto industry. We will raise a certain amount of funds by issuing DAO governancetokens to compete with the global high capitalists for ""Buffett's lunch"", and hopefully will send DAO members to have lunch with Warren Buffett. This will be a game between DAO and the elite. Auctioning power lunch with Warren Buffett is not the ultimate goal of LunchDAO, but just the beginning. During the auction process, which everyone can participates in, the consensus of members will continue to strengthen, so that $Lunch tokens will continue to grow, and value-added. While LunchDAO will also give a wider range of value to the token. In the future, LunchDAO will use $Lunch tokens to vote and donate to increase the possibility for ordinary people to communicate with traditional financial forces through DAO, such as Warren Edward Buffett, George Soros, etc. And finally to fully empower $Lunch tokens and realize the ultimate vision of LunchDAO-Becoming the world's largest decentralized DAO community that communicates with traditional financial forces and cooperates for win-win results.
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