Сьогоднішня ціна LunchDAO (LUNCH)

Поточна ціна LunchDAO (LUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LunchDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.65 USD

- зміна ціни LunchDAO протягом дня — -5.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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