Сьогоднішня ціна LUNCARMY (LUNCARMY)

Поточна ціна LUNCARMY (LUNCARMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUNCARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUNCARMY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18 USD

- зміна ціни LUNCARMY протягом дня — -2.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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