Сьогоднішня ціна Lunc Cookie Do Coin

Поточна ціна Lunc Cookie Do Coin (DO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DO до USD становить $ 0 за DO.

Lunc Cookie Do Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 415 445, з циркуляційною пропозицією у 366,41T DO. Протягом останніх 24 годин DO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DO змінився на +2,31% за останню годину та на +8,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lunc Cookie Do Coin (DO)

Ринкова капіталізація $ 415,45K$ 415,45K $ 415,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 415,45K$ 415,45K $ 415,45K Циркуляційне постачання 366,41T 366,41T 366,41T Загальна пропозиція 366 407 793 149 290,0 366 407 793 149 290,0 366 407 793 149 290,0

Поточна ринкова капіталізація Lunc Cookie Do Coin — $ 415,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DO — 366,41T, зі загальною пропозицією 366407793149290.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 415,45K.