Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Lunc Cookie Do Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DO становить 415 445 USD. Відстежуйте оновлення цін DO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lunc Cookie Do Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DO становить 415 445 USD. Відстежуйте оновлення цін DO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DO

Інформація про ціну DO

Що таке DO

Whitepaper DO

Офіційний вебсайт DO

Токеноміка DO

Прогноз ціни DO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Lunc Cookie Do Coin

Ціна Lunc Cookie Do Coin (DO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DO до USD:

$0,00000000112
$0,00000000112$0,00000000112
+4,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lunc Cookie Do Coin (DO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:20:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lunc Cookie Do Coin

Поточна ціна Lunc Cookie Do Coin (DO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DO до USD становить $ 0 за DO.

Lunc Cookie Do Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 415 445, з циркуляційною пропозицією у 366,41T DO. Протягом останніх 24 годин DO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DO змінився на +2,31% за останню годину та на +8,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lunc Cookie Do Coin (DO)

$ 415,45K
$ 415,45K$ 415,45K

--
----

$ 415,45K
$ 415,45K$ 415,45K

366,41T
366,41T 366,41T

366 407 793 149 290,0
366 407 793 149 290,0 366 407 793 149 290,0

Поточна ринкова капіталізація Lunc Cookie Do Coin — $ 415,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DO — 366,41T, зі загальною пропозицією 366407793149290.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 415,45K.

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2,31%

+5,56%

+8,97%

+8,97%

Історія ціни Lunc Cookie Do Coin (DO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lunc Cookie Do Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lunc Cookie Do Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lunc Cookie Do Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lunc Cookie Do Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,56%
30 днів$ 0+12,09%
60 днів$ 0-2,83%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Lunc Cookie Do Coin

Прогноз ціни Lunc Cookie Do Coin (DO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Lunc Cookie Do Coin (DO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lunc Cookie Do Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lunc Cookie Do Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lunc Cookie Do Coin.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Lunc Cookie Do Coin (DO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeTerra Classic Ecosystem

Про Lunc Cookie Do Coin

Яка зараз актуальна вартість Lunc Cookie Do Coin?

Сьогодні Lunc Cookie Do Coin торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на 5.55% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є DO саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Lunc Cookie Do Coin сьогодні?

Lunc Cookie Do Coin має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував DO протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі DO сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Lunc Cookie Do Coin?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Meme,Terra Classic Ecosystem, побудований на --, профіль ризику DO може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Lunc Cookie Do Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:20:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lunc Cookie Do Coin (DO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Lunc Cookie Do Coin

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3505
$0,3505$0,3505

+250,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47091
$0,47091$0,47091

+23,32%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01879
$0,01879$0,01879

+49,96%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16961
$0,16961$0,16961

-15,99%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,62503
$0,62503$0,62503

+41,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6200
$2,6200$2,6200

+45,46%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4293
$1,4293$1,4293

+24,23%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00737
$0,00737$0,00737

+23,03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47091
$0,47091$0,47091

+23,32%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?