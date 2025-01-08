Сьогоднішня ціна Lunarium (XLN)

Поточна ціна Lunarium (XLN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.96K USD. Ціна XLN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lunarium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.08 USD

- зміна ціни Lunarium протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 57.96M USD

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