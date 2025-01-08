Ціна Lunarium (XLN)
Поточна ціна Lunarium (XLN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.96K USD. Ціна XLN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lunarium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.08 USD
- зміна ціни Lunarium протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 57.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lunarium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lunarium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lunarium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lunarium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.56%
|30 днів
|$ 0
|-35.29%
|60 днів
|$ 0
|-27.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lunarium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-1.56%
-29.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lunarium is a blockchain project focused on payment solutions, in addition to rewarding its Holders through STAKES and MASTERTNODES. The Lunarium project is constantly evolving in the quest to insert the XLN currency in multiplatforms to seek greater liquidity for the cryptoactive. Lunarium always seeks friendly solutions for its ecosystem, aiming not only to develop its own technology to continue advancing, but also to become a known and traded currency worldwide.
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