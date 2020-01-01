Токеноміка LunarCrush (LUNR) Дізнайтеся ключову інформацію про LunarCrush (LUNR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LunarCrush (LUNR) $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Офіційний вебсайт: https://lunarcrush.com/earn Whitepaper: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Купити LUNR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LunarCrush (LUNR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LunarCrush (LUNR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 421,55K $ 421,55K $ 421,55K Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 421,55K $ 421,55K $ 421,55K Історичний максимум: $ 13,96 $ 13,96 $ 13,96 Історичний мінімум: $ 0,00194135 $ 0,00194135 $ 0,00194135 Поточна ціна: $ 0,00281035 $ 0,00281035 $ 0,00281035 Дізнайтеся більше про ціну LunarCrush (LUNR)

Токеноміка LunarCrush (LUNR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LunarCrush (LUNR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUNR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUNR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUNR, досліджуйте ціну токена LUNR в реальному часі!

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