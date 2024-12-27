Сьогоднішня ціна LunarCrush (LUNR)

Поточна ціна LunarCrush (LUNR) сьогодні становить 0.00996505 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна LUNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LunarCrush:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.89 USD

- зміна ціни LunarCrush протягом дня — +0.53%

- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD

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