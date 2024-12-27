Ціна LunarCrush (LUNR)
Поточна ціна LunarCrush (LUNR) сьогодні становить 0.00996505 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна LUNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LunarCrush:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.89 USD
- зміна ціни LunarCrush протягом дня — +0.53%
- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LunarCrush до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LunarCrush до USD становила $ -0.0079545832.
За останні 60 днів зміна ціни LunarCrush до USD становила $ +0.0000882086.
За останні 90 днів зміна ціни LunarCrush до USD становила $ -0.02008671850828231.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.53%
|30 днів
|$ -0.0079545832
|-79.82%
|60 днів
|$ +0.0000882086
|+0.89%
|90 днів
|$ -0.02008671850828231
|-66.84%
Останній аналіз цін LunarCrush: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.53%
-1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.
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