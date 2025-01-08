Сьогоднішня ціна Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

Поточна ціна Lunar Snake Coin (SNAKE2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.85K USD. Ціна SNAKE2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lunar Snake Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.26K USD

- зміна ціни Lunar Snake Coin протягом дня — -22.94%

- циркуляційна пропозиція – 997.35M USD

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