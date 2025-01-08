Ціна Lunar Snake Coin (SNAKE2025)
Поточна ціна Lunar Snake Coin (SNAKE2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.85K USD. Ціна SNAKE2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lunar Snake Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.26K USD
- зміна ціни Lunar Snake Coin протягом дня — -22.94%
- циркуляційна пропозиція – 997.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lunar Snake Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lunar Snake Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lunar Snake Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lunar Snake Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lunar Snake Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.12%
-22.94%
-45.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.
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