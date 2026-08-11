Сьогоднішня ціна Lunar Lad

Поточна ціна Lunar Lad (LAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAD до USD становить $ 0 за LAD.

Lunar Lad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 437 698, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M LAD. Протягом останніх 24 годин LAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAD змінився на +1,27% за останню годину та на +28,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 163,86K.

Ринкова інформація щодо Lunar Lad (LAD)

Ринкова капіталізація $ 437,70K$ 437,70K $ 437,70K Обсяг (за 24 год) $ 163,86K$ 163,86K $ 163,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 437,70K$ 437,70K $ 437,70K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 996 172,085342 999 996 172,085342 999 996 172,085342

Поточна ринкова капіталізація Lunar Lad — $ 437,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 163,86K. Циркуляційна пропозиція LAD — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999996172.085342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,70K.