Сьогоднішня ціна Lunar (LNR)

Поточна ціна Lunar (LNR) сьогодні становить 0.00310699 USD з ринковою капіталізацією $ 248.74K USD. Ціна LNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lunar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD

- зміна ціни Lunar протягом дня — +7.06%

- циркуляційна пропозиція – 79.99M USD

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