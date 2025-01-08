Ціна Lunafi (LFI)
Поточна ціна Lunafi (LFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.80K USD. Ціна LFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lunafi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.11 USD
- зміна ціни Lunafi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 914.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lunafi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lunafi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lunafi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lunafi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.49%
|60 днів
|$ 0
|+8.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lunafi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LunaFi is the DeFi betting protocol where you become the house. By harnessing the power of the decentralized technologies, community governance, and autonomous smart contracts — we allow users to securely place peerless bets in a trustless, non-custodial gambling platform that is set to revolutionize the global sports betting industry by allowing the player to invest and become the house. To facilitate this, we provide a complete multichain DeFi platform designed to enable the integration of sports betting and prediction markets, powered by a community-owned liquidity pool known as a House Pool. This suite can be integrated by developers looking to add peerless betting functionalities to their dApps — the first of which will be LunaFi’s own dApp, Lunabets, a decentralized sports book application. In turn, these dApps empower individuals and communities with safe and equitable gambling experiences, operating on a secure infrastructure layer that is transparent, cannot be influenced by centralized entities, where odds are autonomously optimized in line with the market and all outcomes are verifiable on-chain.
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