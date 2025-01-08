Сьогоднішня ціна Lunafi (LFI)

Поточна ціна Lunafi (LFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.80K USD. Ціна LFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lunafi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.11 USD

- зміна ціни Lunafi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 914.65M USD

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