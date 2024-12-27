Ціна LunaChow (LUCHOW)
Поточна ціна LunaChow (LUCHOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 767.59K USD. Ціна LUCHOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LunaChow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.73 USD
- зміна ціни LunaChow протягом дня — +24.00%
- циркуляційна пропозиція – 999.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LunaChow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LunaChow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LunaChow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LunaChow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+24.00%
|30 днів
|$ 0
|+280.55%
|60 днів
|$ 0
|+954.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LunaChow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
+24.00%
+26.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation.
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