Ціна Luna28 ($LUNA)
Поточна ціна Luna28 ($LUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $LUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Luna28:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.80 USD
- зміна ціни Luna28 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luna28 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luna28 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Luna28 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Luna28 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.43%
|60 днів
|$ 0
|+7.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Luna28: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luna28: The Cosmic Cryptocurrency Luna28 is a cryptocurrency project inspired by the moon's 28-day cycle. It offers unique features such as lunar-themed NFTs, regular token burns during celestial events, and a vibrant community. Explore the cosmos with Luna28 and experience the magic of lunar crypto.
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