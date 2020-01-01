Токеноміка Luna Inu (LINU) Дізнайтеся ключову інформацію про Luna Inu (LINU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Luna Inu (LINU) Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world. Офіційний вебсайт: https://linutoken.com/ Купити LINU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Luna Inu (LINU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Luna Inu (LINU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 750,41K $ 750,41K $ 750,41K Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 749,17T $ 749,17T $ 749,17T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Luna Inu (LINU)

Токеноміка Luna Inu (LINU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Luna Inu (LINU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LINU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LINU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LINU, досліджуйте ціну токена LINU в реальному часі!

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