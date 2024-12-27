Сьогоднішня ціна Luna Inu (LINU)

Поточна ціна Luna Inu (LINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна LINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Luna Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95K USD

- зміна ціни Luna Inu протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 749.17T USD

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