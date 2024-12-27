Ціна Luna Inu (LINU)
Поточна ціна Luna Inu (LINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна LINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Luna Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95K USD
- зміна ціни Luna Inu протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 749.17T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luna Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luna Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Luna Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Luna Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ 0
|-4.82%
|60 днів
|$ 0
|+18.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Luna Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+0.32%
-3.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
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