Інформація щодо ціни Lumoz (MOZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03642493$ 0,03642493 $ 0,03642493 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,09% Зміна ціни (1 дн.) -5,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,04%

Актуальна ціна Lumoz (MOZ) становить --. За останні 24 години MOZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOZ становить $ 0,03642493, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOZ змінився на -0,09% за останню годину, -5,66% за 24 години та на -41,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lumoz (MOZ)

Ринкова капіталізація $ 589,18K$ 589,18K $ 589,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,07M$ 4,07M $ 4,07M Циркуляційне постачання 1,45B 1,45B 1,45B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lumoz — $ 589,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOZ — 1,45B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,07M.