Ціна Lumos (LUMOS)
Поточна ціна Lumos (LUMOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.70K USD. Ціна LUMOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lumos:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lumos протягом дня — +6.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.17T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lumos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lumos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lumos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.34%
|30 днів
|$ 0
|-29.83%
|60 днів
|$ 0
|-31.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lumos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+6.34%
-17.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships.
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