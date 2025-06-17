Сьогоднішня ціна Lumos (LUMOS)

Поточна ціна Lumos (LUMOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.70K USD. Ціна LUMOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumos:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lumos протягом дня — +6.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.17T USD

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