Сьогоднішня ціна Lumora (LMR)

Поточна ціна Lumora (LMR) сьогодні становить 0,00001317 USD з ринковою капіталізацією $ 13,17K USD. Ціна LMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumora:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lumora протягом дня — +0,66%

- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD

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