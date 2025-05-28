Ціна Lumora (LMR)
Поточна ціна Lumora (LMR) сьогодні становить 0,00001317 USD з ринковою капіталізацією $ 13,17K USD. Ціна LMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lumora:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lumora протягом дня — +0,66%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumora до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lumora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lumora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lumora до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lumora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
+0,66%
+8,43%
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