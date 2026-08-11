Сьогоднішня ціна LumiWave Protocol

Поточна ціна LumiWave Protocol (LWP) сьогодні становить $ 0,00215752, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LWP до USD становить $ 0,00215752 за LWP.

LumiWave Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 745 980, з циркуляційною пропозицією у 809,23M LWP. Протягом останніх 24 годин LWP торгувався між $ 0,00211838 (мінімум) та $ 0,00219377 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01812999, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LWP змінився на -0,04% за останню годину та на +3,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,25K.

Ринкова інформація щодо LumiWave Protocol (LWP)

Ринкова капіталізація $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Обсяг (за 24 год) $ 27,25K$ 27,25K $ 27,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Циркуляційне постачання 809,23M 809,23M 809,23M Загальна пропозиція 809 234 939,9 809 234 939,9 809 234 939,9

Поточна ринкова капіталізація LumiWave Protocol — $ 1,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,25K. Циркуляційна пропозиція LWP — 809,23M, зі загальною пропозицією 809234939.9. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,75M.