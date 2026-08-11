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Поточна ціна LumiWave Protocol сьогодні становить 0,00215752 USD. Ринкова капіталізація LWP становить 1 745 980 USD. Відстежуйте оновлення цін LWP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна LumiWave Protocol сьогодні становить 0,00215752 USD. Ринкова капіталізація LWP становить 1 745 980 USD. Відстежуйте оновлення цін LWP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна LumiWave Protocol (LWP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LWP до USD:

$0,00215763
$0,00215763$0,00215763
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LumiWave Protocol (LWP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:40:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна LumiWave Protocol

Поточна ціна LumiWave Protocol (LWP) сьогодні становить $ 0,00215752, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LWP до USD становить $ 0,00215752 за LWP.

LumiWave Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 745 980, з циркуляційною пропозицією у 809,23M LWP. Протягом останніх 24 годин LWP торгувався між $ 0,00211838 (мінімум) та $ 0,00219377 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01812999, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LWP змінився на -0,04% за останню годину та на +3,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,25K.

Ринкова інформація щодо LumiWave Protocol (LWP)

$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M

$ 27,25K
$ 27,25K$ 27,25K

$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M

809,23M
809,23M 809,23M

809 234 939,9
809 234 939,9 809 234 939,9

Поточна ринкова капіталізація LumiWave Protocol — $ 1,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,25K. Циркуляційна пропозиція LWP — 809,23M, зі загальною пропозицією 809234939.9. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,75M.

Історія ціни LumiWave Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00211838
$ 0,00211838$ 0,00211838
Мін. за 24 год
$ 0,00219377
$ 0,00219377$ 0,00219377
Макс. за 24 год

$ 0,00211838
$ 0,00211838$ 0,00211838

$ 0,00219377
$ 0,00219377$ 0,00219377

$ 0,01812999
$ 0,01812999$ 0,01812999

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

+0,61%

+3,81%

+3,81%

Історія ціни LumiWave Protocol (LWP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LumiWave Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LumiWave Protocol до USD становила $ -0,0003555940.
За останні 60 днів зміна ціни LumiWave Protocol до USD становила $ -0,0003859941.
За останні 90 днів зміна ціни LumiWave Protocol до USD становила $ +0,000000003884985853.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,61%
30 днів$ -0,0003555940-16,48%
60 днів$ -0,0003859941-17,89%
90 днів$ +0,000000003884985853+0,00%

Прогноз ціни LumiWave Protocol

Прогноз ціни LumiWave Protocol (LWP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LWP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни LumiWave Protocol (LWP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна LumiWave Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне LumiWave Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LWP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни LumiWave Protocol.

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Ресурс LumiWave Protocol (LWP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

Про LumiWave Protocol

Яка зараз ціна торгівлі LumiWave Protocol?

LumiWave Protocol (LWP) наразі коштує ₴0.0950802796696183680000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні 0.60% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни LumiWave Protocol сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі LWP?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає LumiWave Protocol у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #2329 місце за ринковою капіталізацією ₴76944022.16320603200000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо LWP?

З обігом 809234939.9 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою LumiWave Protocol?

Діапазон цін від ₴0.0933554093804581920000 до ₴0.0966777898377853680000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як LumiWave Protocol поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains, LWP продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про LumiWave Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:40:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LumiWave Protocol (LWP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Aether Network

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$0,0173$0,0173

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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