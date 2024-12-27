Ціна LumiWave (LWA)
Поточна ціна LumiWave (LWA) сьогодні становить 0.02243635 USD з ринковою капіталізацією $ 17.28M USD. Ціна LWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LumiWave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 350.59K USD
- зміна ціни LumiWave протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 770.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LumiWave до USD становила $ +0.00010243.
За останні 30 днів зміна ціни LumiWave до USD становила $ -0.0017684174.
За останні 60 днів зміна ціни LumiWave до USD становила $ +0.0007423178.
За останні 90 днів зміна ціни LumiWave до USD становила $ -0.0012901110588836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010243
|+0.46%
|30 днів
|$ -0.0017684174
|-7.88%
|60 днів
|$ +0.0007423178
|+3.31%
|90 днів
|$ -0.0012901110588836
|-5.43%
Останній аналіз цін LumiWave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.33%
+0.46%
+4.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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