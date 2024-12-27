Сьогоднішня ціна LumiWave (LWA)

Поточна ціна LumiWave (LWA) сьогодні становить 0.02243635 USD з ринковою капіталізацією $ 17.28M USD. Ціна LWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LumiWave:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 350.59K USD

- зміна ціни LumiWave протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 770.08M USD

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