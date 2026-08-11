Сьогоднішня ціна Lumint

Поточна ціна Lumint (LUMINT) сьогодні становить $ 0,01830471, зі зміною 6,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUMINT до USD становить $ 0,01830471 за LUMINT.

Lumint наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 477 882, з циркуляційною пропозицією у 190,00M LUMINT. Протягом останніх 24 годин LUMINT торгувався між $ 0,01706473 (мінімум) та $ 0,02086963 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,079033, тоді як історичний мінімум — $ 0,00844951.

У короткостроковій динаміці LUMINT змінився на -0,43% за останню годину та на -9,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 58,90K.

Ринкова інформація щодо Lumint (LUMINT)

Ринкова капіталізація $ 3,48M$ 3,48M $ 3,48M Обсяг (за 24 год) $ 58,90K$ 58,90K $ 58,90K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,91M$ 54,91M $ 54,91M Циркуляційне постачання 190,00M 190,00M 190,00M Загальна пропозиція 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lumint — $ 3,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,90K. Циркуляційна пропозиція LUMINT — 190,00M, зі загальною пропозицією 3000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,91M.