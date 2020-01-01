Токеноміка LUMI ($LUMI)

Токеноміка LUMI ($LUMI)

Дізнайтеся ключову інформацію про LUMI ($LUMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація LUMI ($LUMI)

Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture.

Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project.

There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.

Офіційний вебсайт:
https://lumiseesall.com/

Токеноміка та аналіз ціни LUMI ($LUMI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUMI ($LUMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 10,45K
$ 10,45K$ 10,45K
Загальна пропозиція:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 10,45K
$ 10,45K$ 10,45K
Історичний максимум:
$ 0,00070254
$ 0,00070254$ 0,00070254
Історичний мінімум:
$ 0,0000072
$ 0,0000072$ 0,0000072
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка LUMI ($LUMI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки LUMI ($LUMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $LUMI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LUMI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LUMI, досліджуйте ціну токена $LUMI в реальному часі!

Прогноз ціни $LUMI

Хочете знати, куди рухається $LUMI? Наша сторінка прогнозу ціни $LUMI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.