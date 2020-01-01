Токеноміка LUMI ($LUMI) Дізнайтеся ключову інформацію про LUMI ($LUMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LUMI ($LUMI) Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success. Офіційний вебсайт: https://lumiseesall.com/ Купити $LUMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LUMI ($LUMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUMI ($LUMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,45K $ 10,45K $ 10,45K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,45K $ 10,45K $ 10,45K Історичний максимум: $ 0,00070254 $ 0,00070254 $ 0,00070254 Історичний мінімум: $ 0,0000072 $ 0,0000072 $ 0,0000072 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну LUMI ($LUMI)

Токеноміка LUMI ($LUMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LUMI ($LUMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $LUMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LUMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LUMI, досліджуйте ціну токена $LUMI в реальному часі!

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