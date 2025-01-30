Ціна Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)
Поточна ціна Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) сьогодні становить 1.007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lumi Finance LUAUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.37K USD
- зміна ціни Lumi Finance LUAUSD протягом дня — +1.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumi Finance LUAUSD до USD становила $ +0.01850689.
За останні 30 днів зміна ціни Lumi Finance LUAUSD до USD становила $ +0.0874756732.
За останні 60 днів зміна ціни Lumi Finance LUAUSD до USD становила $ +0.0096116136.
За останні 90 днів зміна ціни Lumi Finance LUAUSD до USD становила $ +0.011052480426692.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01850689
|+1.87%
|30 днів
|$ +0.0874756732
|+8.69%
|60 днів
|$ +0.0096116136
|+0.95%
|90 днів
|$ +0.011052480426692
|+1.11%
Останній аналіз цін Lumi Finance LUAUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+1.87%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.
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