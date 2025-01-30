Сьогоднішня ціна Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)

Поточна ціна Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) сьогодні становить 1.007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumi Finance LUAUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.37K USD

- зміна ціни Lumi Finance LUAUSD протягом дня — +1.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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