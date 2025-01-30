Ціна Lumi Finance (LUA)
Поточна ціна Lumi Finance (LUA) сьогодні становить 2.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lumi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни Lumi Finance протягом дня — -21.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumi Finance до USD становила $ -0.592877003295119.
За останні 30 днів зміна ціни Lumi Finance до USD становила $ -0.2587301220.
За останні 60 днів зміна ціни Lumi Finance до USD становила $ -0.8955555480.
За останні 90 днів зміна ціни Lumi Finance до USD становила $ -1.4189971990236867.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.592877003295119
|-21.04%
|30 днів
|$ -0.2587301220
|-11.65%
|60 днів
|$ -0.8955555480
|-40.34%
|90 днів
|$ -1.4189971990236867
|-38.99%
Останній аналіз цін Lumi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-21.04%
+1.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.
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