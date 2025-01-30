Сьогоднішня ціна Lumi Finance (LUA)

Поточна ціна Lumi Finance (LUA) сьогодні становить 2.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumi Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD

- зміна ціни Lumi Finance протягом дня — -21.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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