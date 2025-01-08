Ціна LUMI ($LUMI)
Поточна ціна LUMI ($LUMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.89K USD. Ціна $LUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21 USD
- зміна ціни LUMI протягом дня — -5.67%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUMI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUMI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LUMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LUMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.67%
|30 днів
|$ 0
|-48.46%
|60 днів
|$ 0
|-55.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LUMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-5.67%
-26.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.
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