Сьогоднішня ціна LUMI ($LUMI)

Поточна ціна LUMI ($LUMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.89K USD. Ціна $LUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21 USD

- зміна ціни LUMI протягом дня — -5.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

Отримуйте оновлення цін $LUMI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $LUMI.