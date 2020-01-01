Токеноміка Lumenswap (LSP) Дізнайтеся ключову інформацію про Lumenswap (LSP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lumenswap (LSP) Lumenswap is a decentralized exchange for the Stellar network that allows you to swap and trade assets on the network using a friendly, minimal interface. Lumenswap uses Horizon to choose the best rates for a trade based on the liquidity rates and the submitted order books on the network. Lumenswap client is on the Stellar Network so it benefits from its features such as scalability and low fees. By default, all of the available assets on the Stellar Network are also available for trade on Lumenswap. You can add whichever you want to Lumenswap and convert them to each other. For better accessibility, Lumenswap supports different wallets. Currently, you can use Rabet, Freighter, Albedo, Ledger, and private keys. Офіційний вебсайт: https://lumenswap.io/ Купити LSP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lumenswap (LSP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lumenswap (LSP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 879,13K $ 879,13K $ 879,13K Історичний максимум: $ 0,613247 $ 0,613247 $ 0,613247 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00087552 $ 0,00087552 $ 0,00087552 Дізнайтеся більше про ціну Lumenswap (LSP)

Токеноміка Lumenswap (LSP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lumenswap (LSP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LSP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LSP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LSP, досліджуйте ціну токена LSP в реальному часі!

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