Сьогоднішня ціна Lumenswap (LSP)

Поточна ціна Lumenswap (LSP) сьогодні становить 0.00429445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LSP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumenswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD

- зміна ціни Lumenswap протягом дня — +17.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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