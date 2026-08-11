Сьогоднішня ціна Lumena

Поточна ціна Lumena (LUMENA) сьогодні становить $ 1,62, зі зміною 5,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUMENA до USD становить $ 1,62 за LUMENA.

Lumena наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 551 683, з циркуляційною пропозицією у 341,45K LUMENA. Протягом останніх 24 годин LUMENA торгувався між $ 1,54 (мінімум) та $ 1,7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,4, тоді як історичний мінімум — $ 0,289818.

У короткостроковій динаміці LUMENA змінився на -2,75% за останню годину та на -35,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,35K.

Ринкова інформація щодо Lumena (LUMENA)

Ринкова капіталізація $ 551,68K$ 551,68K $ 551,68K Обсяг (за 24 год) $ 14,35K$ 14,35K $ 14,35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 801,79K$ 801,79K $ 801,79K Циркуляційне постачання 341,45K 341,45K 341,45K Загальна пропозиція 496 255,158247 496 255,158247 496 255,158247

Поточна ринкова капіталізація Lumena — $ 551,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,35K. Циркуляційна пропозиція LUMENA — 341,45K, зі загальною пропозицією 496255.158247. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 801,79K.