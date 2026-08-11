Сьогоднішня ціна Lumen Privacy

Поточна ціна Lumen Privacy (LUMEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUMEN до USD становить $ 0 за LUMEN.

Lumen Privacy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 073,54, з циркуляційною пропозицією у 100,00B LUMEN. Протягом останніх 24 годин LUMEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LUMEN змінився на -0,01% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lumen Privacy (LUMEN)

Ринкова капіталізація $ 14,07K$ 14,07K $ 14,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,07K$ 14,07K $ 14,07K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Lumen Privacy — $ 14,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUMEN — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,07K.