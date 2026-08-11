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Поточна ціна Lumen Privacy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LUMEN становить 14 073,54 USD. Відстежуйте оновлення цін LUMEN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lumen Privacy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LUMEN становить 14 073,54 USD. Відстежуйте оновлення цін LUMEN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LUMEN

Інформація про ціну LUMEN

Що таке LUMEN

Офіційний вебсайт LUMEN

Токеноміка LUMEN

Прогноз ціни LUMEN

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Ціна Lumen Privacy (LUMEN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LUMEN до USD:

$0,000000139546
$0,000000139546$0,000000139546
-6,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lumen Privacy (LUMEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:19:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lumen Privacy

Поточна ціна Lumen Privacy (LUMEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUMEN до USD становить $ 0 за LUMEN.

Lumen Privacy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 073,54, з циркуляційною пропозицією у 100,00B LUMEN. Протягом останніх 24 годин LUMEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LUMEN змінився на -0,01% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lumen Privacy (LUMEN)

$ 14,07K
$ 14,07K$ 14,07K

--
----

$ 14,07K
$ 14,07K$ 14,07K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Lumen Privacy — $ 14,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUMEN — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,07K.

Історія ціни Lumen Privacy у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

-0,35%

+1,41%

+1,41%

Історія ціни Lumen Privacy (LUMEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumen Privacy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lumen Privacy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lumen Privacy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lumen Privacy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,35%
30 днів$ 0-3,71%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Lumen Privacy

Прогноз ціни Lumen Privacy (LUMEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LUMEN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Lumen Privacy (LUMEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lumen Privacy потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lumen Privacy у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LUMEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lumen Privacy.

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Ресурс Lumen Privacy (LUMEN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

Про Lumen Privacy

Яка реальна ціна Lumen Privacy сьогодні?

Живуча ціна Lumen Privacy становить ₴, змінившись на -0.35% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для LUMEN?

LUMEN торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Lumen Privacy сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують LUMEN?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що LUMEN демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Lumen Privacy?

З капіталізацією ₴620328.2722381215744000, Lumen Privacy займає #9506 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав LUMEN останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Lumen Privacy порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку LUMEN?

Основні фактори включають обігове надання (99999999999.99998 токенів), результати категорії у Base Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Lumen Privacy

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:19:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lumen Privacy (LUMEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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